جهودٌ لحماية السلاحف البحرية على الشواطئ الليبية

تشهد سواحل المنطقة الشرقية، هذه الأيام، جهودًا مكثفةً من قبل فريق عمل البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية فرع وزارة البيئة بنغازي .

واستهدف الفريق متابعة أماكن تعشيش السلاحف البحرية وحالات نفوق البعض في المنطقة الممتدة من الزويتينة إلى طلميثة، من خلال تكوين شبكة متابعة في كل المناطق المستهدفة.

وقام الفريق، خلال الأسبوع الماضي، بزيارة إلى شواطئ غرب وشرق مدينة طبرق، حيث تم مسح ومتابعة شواطئ القرضبة وعين الغزالة، والتي تعتبر من الأماكن الرئيسة لتعشيش السلاحف البحرية.

وتعتبر السلاحف البحرية من الكائنات الرئيسة لتحقيق التوازن البيئي في البحار والمحيطات، حيث توجد منها سبعة أنواع على مستوى العالم، والنوع الذي يوجد على السواحل الليبية يُسمي بالسلحفاة ضخمة الرأس “Caretta caretta”، التي يبلغ طولها 270 سنتيمترًا ووزنها 135 كيلوغرامًا.

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