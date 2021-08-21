لمجابهة “كورونا”.. بلدي سرت يُباشر تركيب مصنع للأكسجين

باشرت بلدية سرت تركيب منظومة وخزان للأكسجين الطبي المسال، وذلك للتغلب علي مشكله نقص الأكسجين بقسم العزل بالمدينة.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للبلدية على موقع “فيس بوك”، والذي أكد الاتفاق مع شركة محلية على البدء في تركيب منظومة وخزان أكسجين بشكل عاجل، بما يكفي لإمداد 20 سريرًا، بسعة تخزينية تبلغ ثلاثة آلاف لتر للخزان.

يُذكر أن مدينة سرت تُعاني أزمةً خانقةً في إمدادات الأكسجين الطبي نتيجة لتضاعف حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، وضعف الدعم الحكومي لمركز عزل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية