اللافي: بند مرتبات العاملين لا يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة.. ولدينا ترتيبات مالية مع المصرف المركزي

ليبيا – علق المدير السابق لقناة النبأ فترة تصنيفها كمنبر داعم للجماعات الإرهابية وليد عمار اللافي وهو اليوم وزير دولة بحكومة الوحدة الوطنية على عمل حكومة الوحدة في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب، مبينًا بأن بند مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية لا يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة.



اللافي أضاف في حوار مع وكالة سبوتنك الروسية للانباء تابعت المرصد أبرز ما جاء فيه :” من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رواتب الفئات المهمشة والضعيفة تقوم الحكومة بالاستفادة من مساحات يوفرها القانون المالي بالدولة الليبية، وفقاً لترتيبات مالية مع مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن عدم تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يتأثر بتأخر اعتماد الميزانية مجلس النواب.