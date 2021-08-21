خبراء: الدبيبة سيتمكن من صرف 9.25 مليار دينار شهريًا بعد تقديم ميزانية بـ111 مليار دينار للبرلمان

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي عبد المجيد الشارف إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استطاع أن يتحايل على البرلمان، فهو قدم في أول جلسة بخصوص الميزانية مشروعًا للموازنة بقيمة 93.878 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، ولم يتم اعتماد الميزانية في 4 جلسات بسبب الخلافات بين الجانين.

الشارف وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، أوضح أن النص الجديد ( المادة 30 من الإعلان الدستوري وفقًا التعديل السادس التي تنص على أنه يجوز حال تأخر إصدار قانون الميزانية للحكومة الصرف بما قيمته (1 من 12 ) من الميزانية المقترحة” أصبح في صالح الحكومة، وسيمكنها في حالة تأخر إقرار الميزانية الصرف وفق البند 1 من 12 من الميزانية المقترحة، بينما القانون يؤكد على أن الصرف من (1 من 12) يكون وفق ميزانية العام الماضي، وليست الميزانية الحالية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الليبي عابد عبدالسلام، إن الحكومة نجحت في تجاوز عقبة مرحلية، خصوصا في أبواب الصرف الخاصة بها، مبينا أن نجاح الدبيبة في سحب المقترح الأول من الميزانية، وتغييره برقم جديد استنادا للصرف وفق بند (1 من 12 ) وبذلك تستطيع الحكومة أن تصرف المبلغ وفق هذا البند في شهر، وتطلب غيره بالأسلوب نفسه ووفق القاعدة ذاتها وهكذا“.

وأشار عبد السلام في تصريح لذات الموقع إلى أن لجوء الدبيبة لسحب المشروع السابق للموازنة والذي قدمه في حدود مبلغ 96 مليار دولار، ثم إعادته للبرلمان بقيمة 111 مليار دينار، يعتبر ضربة للبرلمان، لافتا إلى أنه وفق بند (1 من 12) ستتحول القيمة من حوالي 8 مليارات إلى 9.25 مليار دينار ويمكن للحكومة أن تصرف هذا المبلغ كل شهر.

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