انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

انطلقت، السبت، بمناطق عدة من غرب وجنوب غرب البلاد؛ الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، وأظهرت وزارة التربية والتعليم، على صفحتها الرسمية، صورًا لما قالت عنه انطلاق الامتحانات ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المتفشي في البلاد، حيث أظهرت الصور المنشورة عمليات تعقيم اليدين للممتحنين قبل دخولهم إلى القاعات فضلاً عن إلزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت الـ 21 من أغسطس الجاري موعدًا لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية فيما حددت الفترة من 21/08 إلى 02/09 موعدًا للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي، فيما أشارت إلى أن امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستكون خلال الفترة

من 18/09 إلى 23/09 بجميع المناطق.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أوجبت مراعاة شروط عدة لاستئناف الدراسة منها أن يمتحن طلاب سنوات النقل بمعدل مادة واحدة يوميًا وألا يزيد زمن الامتحان عن ساعة واحدة لكل مادة، وألا يتجاوز عدد الطلاب داخل قاعة الامتحان 15 طالبًا وطالبة، إلى جانب التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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