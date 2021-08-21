«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل الليبية (السبت 21 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على السواحل جيدة، وذلك اعتبارا من التاسعة صباح اليوم السبت حتى الثانية عشر غد الأحد بالتوقيت العالمي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى الساحل الغربي .

– الريح برانى إلى متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعته مـا بين 05 و15عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 و1.00 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها مابين 05 و15عقدة تصل غدا إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

– ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي .

– درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة.

– الرؤيـة جيدة .

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