سمير الوافي: «المنقوش» طالبت تونس بإلحاح لفتح الحدود.. وسنظل ملجأ الليبيين

قال الإعلامي بالتلفزيون الحكومي التونسي سمير الوافي، إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش طالبت من نظيرها التونسي بإلحاح فتح الحدود مع تونس بعد إغلاقها.

وحسب ما نشره «الوفي» عبر حسابه بفيسبوك، فقال «وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أبدع في الرد على وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي طالبت بإلحاح بفتح الحدود مع تونس بعد إغلاقها من الطرف التونسي»، حسب قوله ووصفه.

واعتبر الإعلامي التونسي أن رد وزير خارجية بلاده كان ذكيا، قائلا: «حيث أجابها بذكاء و رقي “سنفتحها حين تقرر اللجنة العلمية ذلك”…وهي إجابة رشيقة وراقية ولماحة».

وتابع بالقول إن «الحكومة الليبية كانت سبّاقة في غلق الحدود مع تونس منذ مدة، وأثار ذلك امتعاض وانزعاج التوانسة، لكنها أصرت على الغلق، واليوم تونس قررت ذلك مؤقتا فامتعضت وانزعجت ليبيا»، على حد قوله.

واختتم بقوله: «الليبيون يمرون بوضع سياسي مضطرب رغم الواجهة المخادعة، وكعادتنا منذ سنوات نحن الجود نحن الكرم، ومن واجبنا أن نظل ملاذهم وملجئهم…»، على حد قوله ووصفه.

وأمس الجمعة، أجرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اتصالا هاتفيا مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي.

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة إفتتاح المعبرين ، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر ، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي ، يهدف الى حماية مواطني البلدين ، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.