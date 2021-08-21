النهر الصناعي: بدء ضخ المياه في المسارين الشرقي والأوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء بضخ المياه عبر انابيب النهر الصناعي في المسارين الشرقي والاوسط وذلك بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة سهل جفارة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المياه ستصل تباعا إلى المدن الليبية.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن إيقاف ضخ المياه اعتبارا من يوم السبت الماضي على جميع المدن والقرى الواقعة في مسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة استجابة لضغوطات تطالب بالإفراج عن المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي