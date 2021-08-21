مركز مكافحة الأمراض: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المدير العام حيدر السائح وجَّه المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن الجرعة الثانية تُعطى من تاريخ توجيه الخطاب، المُوقَّع في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.

والثلاثاء الماضي، وصلت شحنة من 240 ألف جرعة من اللقاح إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مخصصة للجرعة الثانية.