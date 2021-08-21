بدء ضخ مياه النهر الصناعي إلى المسارين الشرقي والأوسطي بعد رفع «التهديد القسري»

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، البدء في ضخ المياه عبر أنابيب النهر في المسارين الشرقي والأوسط، وذلك «بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة- سهل جفارة».

واجتمع صباح اليوم عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة بموقع الحساونة الجنوبي، وأعلنوا رفع الايقاف القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة، والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه، وفق بيان صادر عن الجهاز.

وأضاف البيان: «إدارة الجهاز تثمن جهود وتشكر عقلاء وحكماء المقارحة على وقفتهم الجادة وتقديرهم لمعاناة الشعب» .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا