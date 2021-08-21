الصحة: تجهيز 30 محطة تطعيم بمعرض مصراتة الدولي

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية استمرار أعمال تجهيز مقر مجمع التطعيمات بمعرض مصراتة الدولي في المدينة والذي سيتم تحويله ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تجهيزات تتم بإشراف مركز مصراتة الطبي، وذلك «استمرارًا للتوسعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»المستجد، والتي استهدفت كلًا من مدينتي طرابلس وبنغازي كمرحلة أولية، وقريبًا في باقي المدن».

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم تم تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي على 30 محطة تطعيم.