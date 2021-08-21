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إطلاق سراح 17 سجيناً من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد ناشطون محليون، اليوم السبت، اطلاق سراح 17 سجينا من المنطقة الغريية، باشراف من اللجنة العسكرية الوطنية (5+5) .

وأضافت المصادر أن الـ17 سجيناً  المففرج عنهم من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية، وتم تسليمهم لحكماء وأعيان مدينة مصراتة بحضور أعضاء من اللجنة العسكرية 5+5 

وعلى هامش هذه العملية ، أجمع بعض أعضاء اللجنة العسكرية من المنطقة الشرقية والغربية  في مداخلاتهم،  على هذه الخطوة، مؤكدين أن  اللجنة لن تتخلى عن مشروعها الوطني اللاحق لإيقاف الحرب وفتح الطريق وتبادل الأسرى.

وأوضح المتدخلون أن اللجنة  ماضية في مشروع تسليم كافة الأسرى ، سبيلا لاحداث مصالحة وطنية شاملة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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