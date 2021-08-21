هروب 29 سجينا من سجن قرنادة بعد عملية تمرد

أكدت مصادر أمنية أن 29 سجينًا تمكنوا من الهرب من سجن قرنادة شرق ليبيا، أمس الجمعة بعد عملية تمرد من قبل نزلاء السحن.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن في شحات والبيضاء قامت بمساندة القوات في معسكر قرنادة الذي يقع في إطاره السجن، وذلك للسيطرة على الوضع، إلا أنها لم تتمكن من القبض على الهاربين الذين اطّلعت «بوابة الوسط» على أسمائهم.

في المقابل، نفت المصادر لـ«بوابة الوسط» تصريحات وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرج اقعيم وقوله، إن الأجهزة الأمنية سيطرت على «محاولة تمرد وفرار فاشلة في سجن قرنادة».

كما أضاف اقعيم أن «مجموعة سجناء حاولوا التمرد للفرار عبر إثارة شغب ومحاولة افتعال حريق في السجن وتمت السيطرة عليهم»؛ فيما أكدت المصادر هروب السجناء، وانطلاق عملية للبحث عنهم حاليًا من قبل الجهات الأمنية.

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