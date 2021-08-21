السايح: مفوضية الانتخابات لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية

ليبيا – أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي من حكومة الوحدة الوطنية لتضاف إلى الـ 50 مليونا السابقة المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.

السائح قال في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية وفقاً لقناة “ليبيا الأحرار” إن مبلغ 43 مليوناً كافياً لإجراء الانتخابات إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة وحينها سيتم طلبها من الحكومة.

وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية وهذا أحد عوائق العمل حالياً وسبب التأخر خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، مضيفاً أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار والبعثة الأممية للوصول للانتخابات.

وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه بعد إقفال منظومة الناخبين تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جدا ويضفي مصداقية على سجل الناخبين. وأفاد أن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.

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