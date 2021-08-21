الدباشي: إذا صحت قائمة ترشيحات الخارجية للسفراء فالأفضل استقالة المنفي والمنقوش

ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إنه إذا تأكدت القائمة المنشورة للمرشحين كسفراء وقناصل فالأفضل إلغاء وزارة الخارجية رسمياً أو استقالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية.

الدباشي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن استقالتهما ليست من أجل ليبيا بل للحفاظ على كرامتهما على الأقل.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قائمة ترشيحات وزارة الخارجية لممثلين ليبيا من السفراء والبعثة الدبلوماسية بالخارج، وضمت إبراهيم بيت المال، آمر ما تعرف بـ”غرفة تحرير سرت الجفرة” قنصلاً في الدار البيضاء، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي السابق سفيراً في قطر، وآخرون

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