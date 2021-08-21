هذا ما قالته قبيلة المقارحة بعد فتح منظومة مياه النهر الصناعي

أعلن مشائخ وأعيان قبيلة المقارحة إعادة فتح مياه النهر الصناعي إعادة فتح منظومة مياه النهر الصناعي بعد إغلاق استمر لإسبوع.

وقال مشائخ وأعيان قبيلة المقارحة في بيان مصور من مقر منظومة التحكم بالنهر الصناعي إعادة فتح مياه النهر الصناعي استجابة للمساعي الخيرة ومناشدة لجنة 5+5 العسكرية.

واعتبر المشائخ أن ما قام به بعض الشباب من أبناء القبيلة هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبلة لمطالب إطلاق سراح القابعين في السجون في ظروف غاية في السوء تحت وطأة المرض والحرمان من العلاج والزيارات وفي مقدمتهم عبد الله السنوسي ورفاقه الساعدي معمر القذافي، عبد الله منصور، أحمد رمضان الأصيبعي، منصور ضو إبراهيم، أحمد إبراهيم.

وأضاف المشائخ “كما أن الماء حاجة إنسانية فإن حرية هؤلاء الأسرى حق طبيعي خاصة وأن حالتهم الصحية تتطلب ذلك” مردفا “سيظل مطلبنا بالإفراج عنهم (الأسرى) من أولوياتنا إلى أن يتحقق ذلك”.

ودعت قبيلة المقارحة كل أبناء ليبيا للصلح والتصالح ولم الشمل وجبر الضرر وتضميد الجراح من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وبناء المستقبل الذي يتطلع له الجميع مبينا أن القبيلة على استعداد للقيام بدور إيجابي من أجل المصالحة الوطنية لما لها من علاقات طيبة في كل ربوع ليبيا