«العبار»: طرح مشروعات النفط والغاز على المستثمرين الأمريكان يخدم أهدافنا الاقتصادية

ثمن رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج ما ورد بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وكالة بلومبيرغ، فيما يتعلق بطرح مشروعات للاستثمار فى مجال النفط والغاز بالمؤتمرين المزمع انعاقدهما خلال الأشهر القادمة بتكساس وطرابلس.

وأفاد رفعت العبار بصفته وكيلا لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج ورئيسا للجنة الفنية لقطاع النفظ والغاز المشكلة بقرار مجلس الوزارء، باستعداد القطاع لتنفيذ ما يوكل له فى هذا الشأن وتقديم البرامج والمقترحات المتعلقة به، معتبرا ما صرح به رئيس الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير وتنمية قطاع النفط والغاز والاستفادة من الثروات بشكل يخدم الأهداف الاقتصادية والتقنية، ويمكن من رفع معدلات الإنتاج وإحداث تنمية صناعية واقتصادية ذات مردود إيجابي جيد للدولة الليبية.