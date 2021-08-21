بعثة الاتحاد الأوروبي تقدم للداخلية الليبية هذه المعدات

قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية معدات خاصة بقسم النشر الإلكتروني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرت اليوم السبت عقب الإجتماع الدوري لإدارة العلاقات والتعاون مراسم تسليم واستلام المعدات الخاصة بقسم النشر الإلكتروني بمكتب الإعلام الأمني بين مدير الإدارة عميد “صلاح الدين بن سليمان” والمهندس “جلال غيث” والمهندس “فارس الفطيسي” عن منظمة أوروبا للأعمال والإستراتيجيات المكلفة من قبل بعثة الإتحاد الأوربي لدى ليبيا وبحضور ضباط إدارة العلاقات والتعاون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مساهمة بعثة الإتحاد الأوروبي تأتي ضمن برنامج الدعم في ليبيا للارتقاء بمستوى أداء الإعلام الأمني لوزارة الداخلية خلال ممارسة المهام المكلف بها.