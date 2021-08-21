الزائد: الإخوان لن يترددوا في استخدام كل الوسائل لمنع إجراء الانتخابات

قال الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن الإخوان لن يترددوا في استخدام كل الوسائل لمنع إجراء الانتخابات في ليبيا، ولو أدى الأمر إلى إعلان الحرب.

وأضاف في تصريحات صحفية أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تملك حاضنة شعبية في ليبيا.. وتعمل على تحويل بلادنا إلى قاعدة وملاذ آمن للإرهاب.

وحمل الزائدي جماعة الإخوان المسلمون، سبب ما يجري في ليبيا من فوضى وعدم استقرار ،إذ أكد على إن هدفهم كان ولا يزال تحويل ليبيا إلى قاعدة وملاذ آمن للإرهاب وممول لمشروع التنظيم العالمي، وهم المستفيد الوحيد من الوضع الراهن.

وشدد على أن الإخوان لا يترددون في مهاجمة أي جهة أو شخصية يرون فيها معرقلًا لمشروعهم، لذلك كان موقفهم من بناء مؤسسة عسكرية وأمنية، فلا غرابة أن يتخدوا موقفًا عدائيًا من لجنة العشرة لخوفهم من إنها قد تقود إلى توحيد القوات المسلحة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

