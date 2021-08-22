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رئيس المجلس التسييري يستقبل عددا من سكان حي الأندلس لمناقشة مشاكلهم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 22 أغسطس 2021 (وال) استقبل اليوم الأحد السيد “فرج بوالخطابية” رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ، بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد “منصور امداوي” ، عددا من سكان حي الأندلس ؛ لمناقشة العديد من المشاكل التي تعترض سكان الحي المتمثلة  في الصرف الصحي والكهرباء والمدارس .

وقد أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ـ  ورغم قلة الإمكانيات ـ أن البلدية ستسعى  في حل الكثير من المختنقات التي تعيق سكان الحي. ( وال ـ طبرق) أ / ك و

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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