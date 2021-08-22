رئيس المجلس التسييري يستقبل عددا من سكان حي الأندلس لمناقشة مشاكلهم

طبرق 22 أغسطس 2021 (وال) استقبل اليوم الأحد السيد “فرج بوالخطابية” رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ، بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد “منصور امداوي” ، عددا من سكان حي الأندلس ؛ لمناقشة العديد من المشاكل التي تعترض سكان الحي المتمثلة في الصرف الصحي والكهرباء والمدارس .

وقد أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ـ ورغم قلة الإمكانيات ـ أن البلدية ستسعى في حل الكثير من المختنقات التي تعيق سكان الحي. ( وال ـ طبرق) أ / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال