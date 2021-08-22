الإدارة العامة للبحث الجنائي تناقش وضع سياساتها خلال الفترة المقبلة

عقدت الإدارة العامة للبحث الجنائي اليوم الأحد اجتماعا ضم المعاونين ورؤساء الأقسام والفروع وضباط الإدارة العامة وذلك في أول اجتماع للإدارة بعد إعادة تسميتها من قبل وزيرة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن الأسبوع قبل الماضي.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي العقيد صلاح هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وتناول الاجتماع تقييم الاقسام والوحدات والمكاتب والفروع ونوقش فيه إمكانية ضم بعض الفروع او تقليصها للصالح العام إضافة لمناقشه وضع بعض المقرات للفروع.

الاجتماع تناول أيضا مناقشة خطة ( أ ) وخطة (ب) والتي خصصت الأولى لداخل المدن بينما الثانية ستستهدف البوابات و الطرق الساحلية و الصحراوية .

وعرض خلال الاجتماع شعارات وتعريفات الإدارة الجديدة بينما شرح مكتب الاعلام بالإدارة العامة الخطة التدريبية والدورات لعام 2021.

كما حدد خلال الاجتماع موعد افتتاح مقر الإدارة الجديد بحلته الجديدة في منطقة الهواري و الذي تم استلامة من الشركة المنفذة الشهر الحالي و التي كانت تقوم علي بنائه منذ فترة بعد تعرضه للهدم من قبل التنظيمات الإرهابية قبل طردها من المدينة على يد القوات المسلحة العربية الليبية وقوات الشرطة والشباب المساندين.

وحدد الحاضرين للاجتماع احتياجات الافراد من ملابس واليات وذلك قبل فتح باب النقاش لعدد من الضباط قبل ختام الاجتماع التذي تقرر عقدة بصفة دورية.

و في العاشر من أغسطس الحالي اصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن قرارا رقم 1050 لعام 2021 والذي ينص علي الغاء تسمية “جهاز البحث الجنائي” الذي جاء بموجب قرار سابق من وزير الداخلية السابق بالحكومة الليبية المؤقتة و يعاد تسميته “الادارة العامة للبحث الجنائي”.

كما نص القرار على أن تكون تبعية الادارة العامة للبحث الجنائي لوزير الداخلية بشكل مباشر اضافة لتحديد مدينة بنغازي مقرا رئيسيا للإدارة.

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