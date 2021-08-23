وزارة الداخلية تشرع في تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية

قام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة رفقة الفريق الفني المكلف بالعمل على إصدار الشهادة الجنائية أمس السبت بإجراء الاختبارات النهائية للنظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية، وذلك استعدادًا لتسليمها لجهاز المباحث الجنائية لإدخالها حيز التنفيذ الفعلي هذا وكانت الاختبارات ناجحة وفعالة.

وزارة الداخلية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن هذه الخدمة سيتم تفعيلها في فروع طرابلس، وبنغازي، وسبها حاليًا، وستشمل كافة فروع جهاز المباحث الجنائية خلال الفترة القادمة.

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