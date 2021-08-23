الدبيبة يبحث مع “أسر الشهداء والمفقودين” أسباب عدم تقديم حقوق العائلات المتضررة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، لقاءًا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، ورؤوساء وممثلي جمعيات (أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا – الزاوية) المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين، وذلك بحضور ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، استمع الدبيبة، لكافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة والتي اثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.

ووجه الدبيبه تعليماته بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المختلفة لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، مع ضرورة تنظيم ملف علاج الجرحى بالداخل والخارج.