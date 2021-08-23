حملة أمنية توقف البناء على أراضي الدولة في القويعة

أعلنت وزارة الداخلية استهداف حملة أمنية لأعمال البناء على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة القويعة.

ونفذت سرية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الحملة أمس الأحد، حيث أوقفت أعمال التشييد في المباني المخالفة بالمنطقة، وذلك في إطار الحملة التي تستهدف منع الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بناء على تعليمات النائب العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى استمرار الحملة لضبط المخالفات، ومتابعة الأعمال المنجزة منذ انطلاقها، وسيضبط المخالفون، ثم يحالون إلى جهات الاختصاص.

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