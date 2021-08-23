أعيان ومشائخ وشباب منطقة بوهديمة يكرمون مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي

كرم أعيان ومشائخ وشباب منطقة بوهديمة، مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، العقيد أسامة الدرسي، وذلك لما بذله من جهد لتنظيم العمل داخل إدارة الأحوال المدنية والنهوض بها، وإنهاء معاناة المواطن في الانتظار للحصول على الخدمات التي تقدم له من قبل المصلحة، وأيضا بخصوص الاتفاق بين المجلس المحلي بوهديمة، ورئيس السجل من أجل فتح فرع لمصلحة الأحوال المدنية بالحي.

وسلم الدرع التكريمي، رئيس المجلس المحلي بوهديمة، محمد العريبي، ورئيس لجنة حكماء بوهديمة، عبد السلام العريبي، والعقيد عقيلة الشهوبي أحد اعيان حي بوهديمة، وبحضور شباب الحي والمستشار القانوني لمصلحة الأحوال المدنية الأستاذ فتحي عمر المغربي، و نائب مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي على بن سعود.

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