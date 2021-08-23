عبدالمالك المدني: علينا الوقوف ضد مخطط “المنقوش” تغيير الطاهر السني

نادى عبد المالك المدني، الناطق باسم مليشيات بركان الغضب، بالوقوف ضد ما سماه “مخطط وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لتغيير الطاهر السني مندوب ليبيا المعين من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدى مجلس الأمن” وفق قوله.

وتابع المدني على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “بعد أشهر ستستلم الإمارات مقعد العرب بمجلس الأمن الذي تمتلكه تونس الآن، وبالتالي ستكون صوت المنطقه في مجلس الأمن وسيكون لها دور بارز ومحوري في الملفات الإستراتيجية كما كان لتونس في ملف سد النهضة “على سبيل المثال” رغم فشلها” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “في نفس هذا الوقت الهام، وصلني من مصدر موثوق بأن نجلاء المنقوش ستقوم بتغيير “الطاهر السني” منذوب ليبيا في الأمم المتحدة رغم عدم إنتهاء مدته القانونية ، وستضع بدلا منه “سيدة” هواها إماراتي.. والكل يستغرب ذلك خصوصاً بأن الجميع يعلم دور “السني” البارز خلال المدة الماضية و وقوفه في وجه العدوان على العاصمة طرابلس” على حد زعمه.

واختتم المدني: “بهذا نكون قد سلمنا رقابنا بأيدينا وبشكل مجاني لمن عجز عن إنتزاعها بالسلاح ، فلهذا يجب من الجميع إيقاف مخطط وزيرة الخارجية، لأن القرار قد يصدر خلال 72 ساعة القادمة” على حد قوله.