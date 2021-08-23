“العباني”: على الراغبين بالرئاسة تبنّي أهداف وطنية ورفض التهميش

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إنه يجب على الراغبين في اعتلاء كرسي رئاسة الدولة؛ تبنّي تحقيق أهداف وطنية دون إقصاء أو تهميش، في ظل سلطة شرعية تستند إلى توافقٍ مؤسسٍ على عقد اجتماعي، يحدّد حقوق والتزامات أطرافه .

وأضاف “العباني”، في تدوينة عبر صفحته الشخصية، أن الحكم يجب أن يكون للشعب عن طريق ممثليه، والقضاء مستقلاً، بالإضافة إلى جيش يأتمر بأوامر السلطة المدنية المنتخبة، ويحمي الشعب وكيان الدولة وحدودها.

واعتبر أن رئيس الدولة هو أعلى منصب في مناصب السلطة التنفيذية في الدول؛ لأنه يمثّل السيادة، ويجب أن يُحاط بالرعاية والشمول.

ويأتي حديث “العباني” في وقت يجهز فيه مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب، والذي صوّت بالموافقة عليه، الأسبوع الماضي.

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