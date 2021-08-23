«العلاقي»: «الاغتيال» لغة الإرهابيين.. حفظ الله الرئيس التونسي

أكد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، أن اللغة الوحيدة التي يجيدها الإرهابيون في الحوار هي الاغتيال (لغة الجبناء).

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اللغة الوحيدة التي يجيدها الإرهابيون في الحوار هي الاغتيال (لغة الجبناء)، الرئيس قيس بن سعيد حفظك الله”.

يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية، كانت قد تمكنت من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس.

وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” أن المشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم “داعش”، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.

وذكرت صحيفة “الشرق اليومية”، الأحد، أن المتهم الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية، تم القبض عليه خلال الساعات الماضية، وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.

وقبل أيام، تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة المنستير شرقي تونس، من إيقاف إرهابي يحرض على قتل رئيس الجمهورية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إضافة إلى تنزيل تدوينات ذات منحى إرهابي.

والجمعة، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه “لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا”.

ورأى أن أطرافا وصفها “بالمتآمرين، تسعى “لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم”، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.