ضبط شخصين يمتهنان جرائم الخطف في بنغازي

ضبط أعضاء مركز شرطة المدينة بمديرية أمن بنغازي شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، بتهمة ارتكاب جرائم خطف.

تعود بداية الواقعة إلى اشتباه رجال الأمن فى إحدى السيارات المارة بمنطقة الكورنيش بالمدينة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

أوقف رجال الأمن السيارة، وبالتحقيق مع ركابها تبين أنهما شخصان خطفا مواطن تحت تهديد سلاح أبيض، وحاولا اقتياده لمكان اختبائهما.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحيلا إلى جهات الاختصاص.

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