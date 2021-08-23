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“الشركسي” يُطالب الرئاسي برفض القائمة المسرّبة للسفراء المرشّحين

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، المجلس الرئاسي، برفض القائمة المسرّبة للسفراء المرشّحين من قبل الحكومة.

وكتب “الشركسي”، عبر صفحته الشخصية ،أن مبرر الرفض هو التوزيع “المبتذل” وبطريقة “فاسدة” للسفراء، والتعامل معها على أنها عطايا للأهل الأقارب وشراء ذمم ورشوة سياسية لأعضاء ملتقى الحوار أو غيرهم.

وأضاف أنه يجب على المجلس الرئاسي تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والوطنية والسياسية، ورفض هذا الأمر وغيره من الأمور التي تتم بهذه الطريقة بعيدًا عن المنهجية السليمة والمهنية.

وأردف: ينبغي على الجهات المعنية إيقاف هذا القرار، إن صدر، وأن لا تسمح بهذه الأعمال، وأن تضع حدًا لهذه الفضائح، حسب تعبيره.

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قناة 218 الليبية

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