الخدمات الصحية بنغازي تستلم مركز التطعيم العام في المدينة استعدادًا لانطلاق حملة تطعيم واسعة

استكملت اللجنة المشرفة على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي، إجراءات استلام مركز التطعيم العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي.

اللجنة أجرت تجارب أولية على كيفية التشغيل بواسطة الطاقم الطبي والإداري الذي سيتولى العمل به في الوقت القريب، حيث أجرى الفريق المكلف تجارب حية لعملية التطعيم وفق الخطوات المتفق عليها منذ بداية دخول المواطن وحتى خروجه، بعد عملية التطعيم مرورًا بالإجراءات التي لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.

يُشار إلى أن هذا المركز تحت رعاية وزارة الصحة؛ وتديره وتشرف عليه الخدمات الصحية بنغازي، وتتولى الجوانب الفنية فيه اللجنة المشرفة على حملة التطعيمات الموسعة ضد كوفيد – 19 حسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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