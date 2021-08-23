«قشوط»: وجود 100 إرهابي في قاعدة الوطية «مجرد هراء لحد القرف»

هاجم سليم قشوط، الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، السلطات التونسية، متهماً إياها برفض وجود تركيا في المنطقة، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

قشوط غرد معلقاً على تحذير الإنتربول التونسي لوزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بشأن وجود 100 عنصر إرهابي بقاعدة الوطية الليبية، الخاضعة لسيطرة الأتراك.

وكتب قشوط: “ما هذا الهراء إلى حد القرف؟.. يزعمون معلومات عن عدد 100 عنصر إرهابي لم يقل 101 ولم يقل 99، بهذا أصبح واضح وضوح الشمش لسياسة تونس بالمنطقة وتوجهها التى تصب في عدم رغبتها بتواجد تركيا في المنطقة” وفق قوله.