ليبيا الان

«قشوط»: وجود 100 إرهابي في قاعدة الوطية «مجرد هراء لحد القرف»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم سليم قشوط، الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، السلطات التونسية، متهماً إياها برفض وجود تركيا في المنطقة، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

قشوط غرد معلقاً على تحذير الإنتربول التونسي لوزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بشأن وجود 100 عنصر إرهابي بقاعدة الوطية الليبية، الخاضعة لسيطرة الأتراك.

وكتب قشوط: “ما هذا الهراء إلى حد القرف؟.. يزعمون معلومات عن عدد  100 عنصر إرهابي لم يقل 101 ولم يقل 99، بهذا أصبح واضح وضوح الشمش لسياسة تونس بالمنطقة وتوجهها التى تصب في عدم رغبتها بتواجد تركيا في المنطقة” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا احد يريد الاتراك ياقشوط الا الخونة والعملاء واتباع السلطان المعتوه..تطبلون لهم في سبيل ان يمنحكم القردوغان جواز سفر تركي…تبيعون وطنكم مقابل جواز حقير يمثل دولة ارهابية عاصمتها تحتضن الدواعش والعاهرات….لعنة الله عليكم ياعملاء و ياخونة …فلا نامت أعين الجبناء…

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  • باي باي اخوان ليبيا المفسدين..الكرة تتدحرج..مصر ثم السودان ثم تونس..وقريباااا جداااااااااااا ليبيا..هكذا علمنا التاريخ.زدائما يتوالى سقوطهم

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  • كان الداودي عميد بلدية صبراتة والمعتوه الغرابلي يقسمان بأن صبراتة خالية من الدواعش حتى اتت الغارة الامريكية التي فضحتهم، وكان خونة مصراتة وطرابلس يقسمون ان سرت خالية من الدواعش ففضحتهم امريكا وبريطانيا عندما قرروا التخلص منهم، واليوم هاهو احد الاقزام الجدد يتبجح انه لاوجود لارهابين في قاعدة الوطية وعلى اساس انه يستطيع الدخول اليها واتحداه امامكم ان يفعل. خسئت.

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