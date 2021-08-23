«قشوط»: وجود 100 إرهابي في قاعدة الوطية «مجرد هراء لحد القرف»

هاجم سليم قشوط، الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، السلطات التونسية، متهماً إياها برفض وجود تركيا في المنطقة، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.
قشوط غرد معلقاً على تحذير الإنتربول التونسي لوزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بشأن وجود 100 عنصر إرهابي بقاعدة الوطية الليبية، الخاضعة لسيطرة الأتراك.
وكتب قشوط: “ما هذا الهراء إلى حد القرف؟.. يزعمون معلومات عن عدد 100 عنصر إرهابي لم يقل 101 ولم يقل 99، بهذا أصبح واضح وضوح الشمش لسياسة تونس بالمنطقة وتوجهها التى تصب في عدم رغبتها بتواجد تركيا في المنطقة” وفق قوله.
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