انعقاد طاولة وستديرة حول الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية

عقدت الطاولة المستديرة الافتراضية الثاتية حول الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة برعاية وزير الدولة للشؤون الإقتصادية سلامة الغويل.

وأدار الجلسة التي عقدت الأحد في إطار تلبية نداء برنامج الاونكتاد للاقتصاد الإبداعي لسنة 2021 هدى المقيرحي مسؤولة التواصل والعلاقات بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والدكتورة إنتصار عثمان رئيسة المستشارين بالمنطقة الشرقية لمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وأنور يوسف عضو فريق العمل الاستشاري للاقتصاد بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وتحدث خلال الجلسة نائب مدير إدارة منظمة IMPACT علي العبار ومدير مركز البحوث الاقتصادية بنغازي خالد الزائدي وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي دكتور احمد محمد جعودة ومن إدارة المكتبات جامعة طرابلس بشرى لملوم ومن كلية الاقتصادوالتجارة الخمس جامعة المرقب الدكتور أمين مصباح ومن المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار LSTIO الدكتور منى النعاس ورئيس قسم البحوث والاستشارات بكلية الاقتصاد والتجارة زليتن الدكتور عبد السلام أبوحجر.

وتعتبر هذه الطاولة هي السلسلة الثانية من مجموعات الطاولات المستديرة حول الإقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة التي ضمت وستضم في كل مرة ممثلين من كل أنواع وأطياف المجتمع ويتوقع أن تستمرهذه السلسة إلى أن يتم عقد المؤتمر الأول للإقتصاد الإبداعي في ليبيا.