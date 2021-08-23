العرفي: جلسة النواب الاثنين المقبل ستخصّص لمساءلة الحكومة حول أوجه الإنفاق وكيفية عملها دون ميزانية والأبواب التي أنفقت منها

أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، اليوم الإثنين، أن جلسة النواب الاثنين المقبل ستخصّص لمساءلة الحكومة حول أوجه الإنفاق وكيفية عملها دون ميزانية والأبواب التي أنفقت منها.

العرفي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن بعض النواب لديهم تحفظات على أبواب معينة مثل باب المرتبات (الزيادة 9 مليارات) والجهة المستفيدة منها، وتوضيح ما إذا كانت تخص القانون 6 أو القانون 4، مرجحاً أنها إفراجات عن مرتبات سابقة.

وقال: “لدينا سؤال حول اجتماع رئيس الحكومة مع وزير الإسكان في مدينة الزاوية، وهل بدأ في باب التنمية أم لا”.

وتابع: “موضوع سحب الثقة وارد في حال ثبتت إدانته، إضافة إلى سؤاله عمّا قدمه للمفوضية للوصول إلى انتخابات 24 دبسمبر وزيادة 40 مليون دينار للمفوضية، وسيكون هناك سؤال عن نسب الإنجاز للمشاريع المتعثرة والمناصب السيادية وأوجه التعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وبعض القرارات المتخذة، منها التدخل في مسار اللجنة العسكرية 5+5 ودور المجلس الرئاسي والسفراء المكلفين وفق أي معايير”.

وأتم تصريحاته قائلاً: “ستتاح لكل أعضاء مجلس النواب فرصة السؤال عمّا لديه من ملاحظات، وستتم الجلسة بحضور كل النواب والنصاب سيكون مكتملا”.

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