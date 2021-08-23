بليحق: حكومة الوحدة مستدعاة للمثول أمام مجلس النواب في الـ30 من أغسطس الجاري

ليبيا – قرر مجلس النواب استدعاء حكومة الوحدة الوطنية للمثول أمامه في جلسة استجواب يوم الإثنين الـ30 من أغسطس الجاري بمقره في مدينة طبرق.

الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، أكد في بيان صحفي صدر عنه طالعته صحيفة المرصد أن الاستدعاء جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء حكومة الوحدة الوطنية، ووفقًا للمواد 188 و192 من القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس.

وتابع بليحق: إن مجلس النواب منح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

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