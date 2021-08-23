“نورديك مونيتور”: أردوغان يريد استنساخ نموذج ليبيا في أفغانستان

ذكر مرصد “نورديك مونيتور” السويدي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى جاهدًا هذه الأيام لتطبيق النموذج الليبي في أفغانستان، عبر تصويت برلماني.

وبينما يتوجّس العالم خيفةً من طالبان، التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان بعد 20 عامًا من طردها على يد القوات الأمريكية؛ تندفع أنقرة مع الحركة؛ بغية استنساخ النموذج الليبي.

وذكر المرصد أنه من المرجح أن يعتمد الرئيس التركي، الذي أعلن مؤخرًا، عن رغبته في مساعدة طالبان على الحكم من خلال الحفاظ على قواتها في أفغانستان وموازاة الوجود العسكري التركي في ليبيا وتحقيق اتفاق شراكة استراتيجية ثنائية.

الاتفاق، الذي يحمل رسميًا اسم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والصداقة؛ هو اتفاق إطاري يسمح بمشاركة تركيا في أفغانستان بطرق عدة وبوسائل مختلفة، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن، ومن خلاله؛ يستطيع “أردوغان” أن يُبرم سرًا اتفاقيات متعددة مع طالبان، دون عرض أي منها على البرلمان للموافقة عليها، بزعم أن كل شيء يتم بموجب الاتفاق الإطاري الذي تمت الموافقة عليه بالفعل.

وسيكون الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان التركي في أبريل 2018؛ كافيًا على غرار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق سابقا، والذي مهّد الطريق للتدخل العسكري التركي في ليبيا بصورة مباشرة، بعد أن كانت أنقرة تكتفي بتزويد التشكيلات المسلحة بالسلاح والدعم اللوجستي.

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