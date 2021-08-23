«الأرصاد الليبية»: الحرارة معتدلة والرطوبة عالية واحتمال سقوط أمطار

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الاثنين، وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “تبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية وتكاثر للسحب على المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية”.

وأضاف البيان “تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال ما بين (29- 34) مْ، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين (36 – 40) مْ”.

وتابع “من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع خلال فترة النهار على بعض مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأربعاء”.