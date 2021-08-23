تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة (صور)

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود

وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية.

حضر رئيس الحكومة وزير الدفاع، مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود

وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية. pic.twitter.com/X79pOYJg6R — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) August 23, 2021