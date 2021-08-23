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تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة (صور)

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود
وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ههه وحضر الاحتفال كل من اللواء غنيوة والفريق الاول هيثم التاجوري والعميد البقرة

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  • الدبيبة ليس وزير دفاع فهذا المنصب شاغر ويحتاج لموافقة المجلس الرئاسى الذى يطالب بتعيين وزير دفاع كما ان رئيس الاركان العامة بقرار من مجلس النواب هو الناضورى والحداد دجال ولهذا فان مابفعله الدبيبة من مخالفة التشريعات النافذة يوجب سحب الثقة منه من مجلس النواب اخر الشهر فهو يتصرف كانه السراج وليس رئيس حكومة وحدة وطنية تؤمن بان الجيش الوطنى يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا بقيادة المشير بينما هذا الحقير مجرد دمية فى يد المليشيات يشعل نار الحرب بين الشرق والغرب لو استمر هذا الكلب دون ان يسحبرمنه مجاس النواب الثقة الاسبوع القادم

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  • كل هؤلاء الطراطير لا قيمة لهم امراء الحرب غرب ليبيا فالمارشال كارة والجنرال غنيوة والبقرة والفار والحصان والطرابلس وزريبة وغيرهم من خربجى كلية الاجرام اقوى منهم جميعا وباستطاعتهم خطف اى طرطور منهم وحبسه فى سجونهم الخاصة

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  • دفعة حسب الله السادس عشر دفعة حريم السلطان لا ولاء لها للاوطان مجرد خرفان ارهابية غبية

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