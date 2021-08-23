«النهر الصناعي»: وصول المياه إلى مصراتة وزليتن مساء اليوم

توقع جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي وصول المياه إلى مدينتي مصراتة وزليتن مساء اليوم الإثنين، مع زيادة الضغط والإمداد المائي.

وكشفت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة«الحساونة – سهل جفارة» عن وصول المياه لنقطة التغذية «T/O» الواقعة قرب مصراتة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، بدأت عمليات التشغيل وضخ المياه إلى خزان السايح، بما يسمح بانتظام تدفق المياه إلى طرابلس، وفق الجهاز.

كما أشار الجهاز إلى استقبال خزان ترهونة المياه مساء السبت الماضي، في «سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث فبراير»، بعد إزالة وصلات غير شرعية أخيرا.

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