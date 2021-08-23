تسجيل 1,625 إصابةً بـ”كورونا”.. أكثرها في طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، تسجيل 1,625 إصابةً جديدةً بـ”كورونا”، وشفاء 1,270 شخصًا، وتسجيل 25 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز، في تحديثه اليومي، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 411 إصابة، و371 حالة شفاء، فيما بغل عدد حالات التعافي في مدينة مصراته 403 حالات.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس “كورونا” في ليبيا ارتفع إلى 296 ألفًا و879 شخصًا، بينهم 78 ألفًا و333 حالة نشطة، ووفاة 4,076 شخصًا، حتى مساء يوم أمس الأحد.

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