الكبير يبحث مع مدراء المصارف خطة توفير السيولة والمقاصة

بحث محافظ المصرف المركزي المُقال، الصديق الكبير، مع مدراء المصارف التجارية، خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية والمقاصة بين المصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أعضاء إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف، وشركات الفع الإلكتروني وشركة معاملات، حسب بيان المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع أيضا عدة قضايا، أهمها تطوير القطاع المصرفي، وخدمات الدفع الإلكتروني، وربط فروع المصارف بالمنظومة المصرفية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

