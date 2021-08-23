إجراءات أمنية لمنع تكرار الاعتداء على خطوط المياه

ناقش اجتماع أمني الإجراءات والخطط التي يمكن تنفيذها لمنع التعدي على خطوط المياه، بعد اعتداء مجهولين على موقع جهاز النهـر الصناعي والمضخات الخاصة به.

عقد الاجتماع أمس الأحد بين مدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار ومدير أمن ربيانة المقدم جابر عبدالكريم، وعدد من الضباطب في مقر مديرية أمن الكفرة. وخلص إلى التنسـيق المشتـرك ببن المديريتـن ووضع برامج عـمل يخدم الصـالح العـام.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية وضع برامج بين المديرتين لحماية الممتلكات العامة والخاصة وخاصة بعد ورود معلومات تفيد قيام أشخاص مجهولين الاعتداء على موقع جهاز النهـر الصناعي ومضخات الخاصة به والأسـلاك المغذية لبعض المضخـات بالموقـع..

والسبت الماضي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي البدء في ضخ المياه عبر أنابيب النهر في المسارين الشرقي والأوسطي، بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة- سهل الجفارة.

وأشار الجهاز إلى اجتماع عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة بموقع الحساونة الجنوبي، وإعلانهم رفع القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة، والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه.

وقبل نحو 10 أيام، أوقف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة، لتنفيذ طلب بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

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