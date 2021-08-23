البيوضي: على الدبيبة معالجة الموقف مع تونس كونه سبب توتر العلاقات معها

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن إغلاق تونس لحدودها في وجه الليبيين موقف متقدم، ورد فعل طبيعي عن الإجراءات العبثية التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية، بإغلاقها المفاجئ والذي أضر بالمواطنين الليبيين العالقين على الحدود.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه وبخلاف أزمة كوفيد 19، فإن الملف السياسي يلقي بظلاله، حيث رد الفعل المعلن عما حدث في تونس من قبل السلطات الرسمية (الرئاسي والحكومة ومجلس الدولة) وتدخلهم في الشأن الداخلي التونسي، دون فهم لطبيعة الأوضاع السياسية، بل هو اصطفاف أيدلوجي أكثر منه سياسي، بحسب قوله.

وطالب الدبيبة بمعالجة الموقف مع تونس كونه سبب توتر العلاقات مع تونس؛ لأن استمرار الإغلاق سيؤدي لزيادة الأعباء على المواطن وسترتفع الأسعار بشكل جنوني، ولأنه السبب المباشر فعليه الخروج للإعلام والتحدث بشكل رصين، بعيدًا عن الشعبوية التي سئمها الجميع ويفسر ما يحدث وخطته لعلاج الأزمة التي كان سببًا في افتعالها.

كما أكد على أن ما يجمع ليبيا وتونس علاقات متعددة الأوجه وصلة أرحام، والمنطقة الحدودية هي رئة تتنفس بها البلدان، والليبيون في مجملهم بحاجة لزيارة تونس للسياحة العلاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية