ليبيا على موعد مع أمطار خفيفة على المناطق الساحلية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق شمال البلاد، مع تكوّن رطوبة نسبية وتكاثر السحب من حين إلى آخر على غالبية المناطق الساحلية.

وجاءت احتمالات الأرصاد اليوم السبت، بتكاثر السحب على المنطقة الممتدة من رأس اجدير غربًا مرورًا بجبل نفوسة وسهل جفارة حتى سرت شرقًا، مع إمكانية بسيطة لهطول الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتكاثر السحب، أيضًا، على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة، مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

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