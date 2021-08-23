لجنة حصر المرافق الشبابية تبحث سرعة إنجاز مهامها

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) _ عقدت لجنة حصر المرافق الشبابية التابعة لقطاعات وزارة الشباب، اليوم الاثنين، اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة، للتأكيد على سرعة إنجاز مهامها وتسهيل عملها في متابعة وحصر أملاك قطاع الشباب، ببلديتي الخمس والقره بولي.

هذا وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، مدير الشؤون الإدارية والمالية ولجنة حصر الأملاك بوزارة الشباب، وممثلين عن مكتب الشباب ببلدية القره بولي والمجلس المحلي للشباب الخمس. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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