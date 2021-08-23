نقيب الخبازين: سعر رغيف “100 جرام” سيصل إلى نصف دينار

قال رئيس النقابة العامة للخبازين خريص محمد، إن سعر رغيف الخبز وزن 100 جرام سيصل إلى 500 درهم، وفق أسعار الدقيق في السوق اليوم التي وصلت إلى 230 دينارا للقنطار، ونسبة الزيادة ستكون وفق الزيادة التي تطرأ على سعر الدقيق .

محمد، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن سعر قنطار الدقيق قد يصل إلى 250 دينارا، و المطاحن مغلقة بحجة نقص الحبوب في مدن ليبيا كلها، مضيفا، وزارة الاقتصاد سمحت لأصحاب المخابز بتوريد الدقيق مباشرة للتخفيف من النقص الحاصل ومنافسة المطاحن، لكن هذا يتطلب تأسيس شركة، وخلال يومين سنشرع في تأسيسها، ونحتاج لأكثر من شهرين لتوريد وفتح اعتمادات وغيرها.

واستطرد محمد، كل المطاحن مغلقة من أجدابيا إلى طبرق رغم وجود اكثر من 49 مطحنا، و الخبازون يواصلون عملهم وفق المتاح، وزيادة السعر هي الحل الوحيد، وقد عرضنا على وزارة الاقتصاد اليوم مقترحين، إما تشكيل لجنة من الاقتصاد والنقابة لإعداد دراسة التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفق الأسعار السائدة، وإما إلغاء القرار الصادر في 2020 بشأن تحديد أسعار الخبز، ويستمر العمل وفق أسعار الدقيق، وهذا المتوقع.

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