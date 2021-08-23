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منظمة الهجرة تطلق حملة توعوية بمخاطر كورونا في مراكز الاحتجاز بليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت منظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع معهد الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة الليبية، بالعمل على تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية في ليبيا على الاستجابة لكوفيد-19، بسلسلة من التدريبات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وذكرت المنظمة في بيان، استهداف نحو 70 من مقدمي الرعاية الصحية من 20 منشاة في مناطق كثيفة المهاجرين ومناطق مع مراكز الاحتجاز في طرابلس الكبرى وفي المناطق الشرقية من زوارة وصبراتة وغريان وتاجوراء، مؤكدةً أن ذلك سيساعد على الوقاية من المرضى والصحة عمال الرعاية من التعرض للضرر من العدوى التي يمكن تجنبها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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  • توجد مرض الجمرة الخبيثة وجدوه في االمناطق الاستوائية وهو ينتقل من الحيونات والعيش معها وينتقل من النساء اكثر منه من للرجال.. من المهم التبليغ عنه وتحذير المواطنين الليبيين والقبض على المصابين . CFNM ——–c

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