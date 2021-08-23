المفوضية العليا: تسجيل 2378 ناخب بالخارج خلال اسبوع

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن منظومة تسجيل الناخبين بالخارج سجلت خلال الأسبوع الأول من افتتاحها ارتفاعاً ملحوظاً.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أن عدد المسجلين اعتباراً من يوم 18 أغسطس 2021م، بلغ (2,378) ناخباً بينهم (1,769) من الرجال، و(582) من النساء.

وكان عدد المسجلين سابقاً من الخارج (4,494)ناخباً بينهم (2,936) من الرجال، و(1,558) من النساء.

وأشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى أن العدد الكلي للمسجلين من الخارج بلغ حتى اليوم الاثنين (6,872) ناخباً من بينهم (4,732) من الرجال، و (2,140) من النساء مبينة أن نسبة الزيادة في التسجيل مقارنة بعدد المسجلين سابقاً 53%.

ودعت المفوضية المواطنين المقيمين بالخارج ممن لم يسجلوا بعد، إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في التسجيل، من خلال رابط التسجيل https://voteabroad.ly/