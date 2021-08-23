“الشاطر” يتهم “البعثة” بـ”التشجيع ضمنيًا” على اختطاف المدنيين

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر، في تغريدة له، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن إطلاق سراح محتجزين.

وكتب “الشاطر”، في تغريدة بحسابه على تويتر، أنه بدلاً من إدانة واستهجان خطف المدنيين على الهوية؛ رحبت البعثة الأممية، وبعض الدول، بإطلاق سراح 17 مواطنًا مدنيًا لا علاقة لهم بالعسكرية أو السلاح.

وقال إن هذا الترحيب يعتبر تشجيعًا ضمنيًا على المزيد من اختطاف المدنيين؛ لتوظيف رسائل الترحيب في تبييض وجه مرتكب الجريمة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد أشرفت على عملية تسليم محتجزين من مدينة مصراتة، في إطار تعزيز الثقة وتجاوز الخلافات القديمة.

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