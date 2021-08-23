رئيس الحكومة يقف على أخر مستجدات ملف توحيد المؤسسات الحكومية

طرابلس 23 أغسطس 2023 (وال) _ عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأثنين، اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني.

هذا وتمحور الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات الحكومية، والوقوف على استكمال تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات السابقة بما يتماشى مع القانون.

وبدوره، أكد رئيس الحكومة أن حكومة الوحدة الوطنية تقف على مسافة واحدة مع الجميع، ومهمتها توحيد كافة المؤسسات لصون وحماية مقدرات الدولة بما يضمن حقوق الجميع. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال